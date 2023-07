El perturbador kit que tenía el sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann

Helge Bushing, testigo clave en la desaparición de Madeleine McCann, entregó escalofriantes detalles sobre su examigo Christian Brueckner, quien es el principal sospechoso del caso. El acusado tenía un perturbador kit de ganzúas.

En conversación con el medio británico The Sun, Bushing declaró: “Sabía por Christian (Brueckner) que usa herramientas para irrumpir en complejos turísticos, hoteles y casas de vacaciones para robar a los turistas”.

El testigo clave encontró el perturbador kit de ganzúas cuando entró a robar a la casa del sospechoso en Algarve (zona donde vacacionaron los McCann), mientras Brueckner estaba cumpliendo una condena por robo.

“Había pasaportes sobre la mesa. Había todo tipo de cosas por ahí: cámaras, maletas, todo lo que los turistas tienen consigo. También encontré un juego de ganzúas”, reveló.

En esa misma línea, dijo que se quedó con el perturbador kit porque servía para “forzar cualquier cerradura, incluidas las cerraduras de seguridad”, pero tiempo más tarde lo entregó a autoridades alemanas.

Bushing contó que los investigadores estaban “electrizados” por el escabrosodescubrimiento del kit compuesto por catorce ganzúas, cada una diseñada para un tipo de puerta específica, y que “la evidencia ahora es muy importante para ellos”.

“Confirmó una sospecha que habían tenido durante mucho tiempo: que Christian Brueckner entró al apartamento por la puerta”, añadió.

Revelan que testigo clave debió estar en programa de protección

El testigo clave contó que los abogados del acusado lo presionaron para que se retracte de sus declaraciones, y por eso tuvo que estar en un programa de protección de testigos los últimos cuatro años.

“Inmediatamente, me comuniqué con la policía federal en Alemania y me dijeron que empacara algo de ropa, que no me siguieran, que tomara el próximo ferry y fuera a Italia y que vendrían a cuidarme”, comentó.

“Los protectores de testigos me buscaron. Me pusieron en varias casas de seguridad y finalmente en un apartamento. No vivo allí ahora. Tuve que cambiar de ubicación nuevamente”, agregó.

De acuerdo a su declaración, él sabe que Brueckner secuestró a Madeleine y dijo que “otro testigo también lo sabe”. Además, contó que el sospechoso nunca asumirá su responsabilidad porque es “demasiado terco” y “supone que la policía no puede probar nada”.

“Sé lo que hiciste y otro testigo también lo sabe. Entonces, admítelo, se lo debes a los padres de la niña. Basta de rumores, mentiras y lloriqueos”, dijo Busching sobre Brueckner.