¡Toman ventaja!: El paso clave que acerca por fin a Luciano Cabral a Colo Colo

Quedando tan solo dos jornadas para poner fin a la primera rueda del Campeonato Nacional 2024, Colo Colo ya piensa en lo que será un movido mercado de pases, donde los albos irán de lleno por el fichaje de Luciano Cabral y ya dieron un importante paso que los pone como favoritos para quedarse con el talentoso volante ofensivo.

Efectivamente, la figura de Coquimbo Unido en esta temporada está cada vez más cerca de abandonar el conjunto pirata, pues diversos equipos están muy interesados en hacerse con sus servicios, como es el caso del Cacique, donde si bien el técnico Jorge Almirón no lo tiene como su prioridad, la dirigencia colocolina sí.

De hecho, fue el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien expresó públicamente que el jugador de 29 años es una de las opciones reales para potenciar la plantilla alba: "Es un buen jugador, yo lo he dicho. Lo que tenemos seguro en estos momentos son tres refuerzos. Es lo que nos permite esta ventana de pases y nos vamos a abocar a eso".

Por esto mismo, en el Estadio Monumental no pierden tiempo y dieron un paso clave en sus intenciones con el mediocampista, pues, según información de Bolavip, la dirigencia de Colo Colo ya comenzó a mover sus piezas y se pusieron en contacto con sus pares de la escuadra aurinegra con el fin de dar paso a una posible negociación por el ofensivo.

Cabe mencionar que en el Cacique no son los únicos que buscarían quedarse con el futbolista, pues ya vinieron a buscarlo desde Bélgica, donde enviaron una oferta que no convence a Coquimbo. Sin embargo, esa no es la única preocupación de los albos, pues durante la próxima semana podría llegar el primer ofrecimiento formal desde México, por lo que la carrera por Luciano Cabral se pone cada vez más exigente.

