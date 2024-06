¿Y si te llama Gareca?: El paso clave de Fernando Zampedri que lo acerca a la Selección Chilena

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas de La Roja en los últimos años ha sido la falta de gol, y si bien en el ciclo de Ricardo Gareca comienza a cambiar la situación, claramente no le sobra nada. Por ello, no es sorpresa que Fernando Zampedri asome como una nueva opción en ataque, y el goleador cruzado reveló importantes avances para llegar al combinado nacional.

Fue en conversación con El Deportivo de La Tercera que el artillero de Universidad Católica confirmó que, si bien no han habido acercamientos formales con la Selección, ya está realizando las gestiones correspondientes para obtener la nacionalidad chilena: "No tengo los papeles todavía, pero sí están en trámite, lo estamos haciendo".

En esa línea, explicó que en un principio decidió llevar a cabo estas diligencias con el fin de otorgarle a los cruzados otro cupo de extranjero para su plantilla: "Yo creo que dentro de unos meses ya vamos a tener noticias. Pero siempre dije que hice los papeles para generar un cupo más en el club, y esa era la idea".

Sin embargo, no esconde su ilusión de recibir un llamado para representar a La Roja: "Me gustaría participar en la Selección. Siempre repito lo mismo: tienen un gran equipo, hay grandes jugadores". "Si a mí en algún momento de la vida me toca, lo haría con mucho orgullo", expresó el actual goleador del Campeonato Nacional.

Y para finalizar, se deshizo en elogios para Ricardo Gareca, técnico que ha dejado muy buenas sensaciones en el arranque de este nuevo proceso al mando de la Selección Chilena: "Es un buen entrenador, de una jerarquía increíble, sabe mucho de fútbol". "Donde estuvo le ha ido bien y siempre dejó una huella", cerró Zampedri.

