El oscuro presente del delantero que debutó en la U de Sampaoli a los 15 años

Sorpresa causó en el mundo del fútbol la reaparición del delantero nacional Luis Felipe Pinilla el fin de semana pasado jugando en la Copa Chile con el Deportivo La Higuera del fútbol amateur.

El ex artillero de la Universidad de Chile, fue uno de los grandes proyectos de la U, debutando a los 15 años cuando Jorge Sampaoli estaba en la banca, pero luego no pudo mantener su rendimiento.

En diálogo con LUN dice que se arrepiente de algunas decisiones que tomó en el pasado y que actualmente reflexiona sobre su futuro, que podría estar lejos del fútbol.

"Estoy por resolver el futuro, aunque en realidad no lo sé todavía. Estoy desilusionado del fútbol, se me dio esta oportunidad en el mundo amateur y me gustó", señaló el jugador de 24 años.

"El fútbol tiene sus injusticias y me aburrí de todo este sistema. Los técnicos te llaman un año, pero te lesionas y no te llama nadie. Uno pasa a ser desechable", añadió.

El joven incluso estuvo en las juveniles de la selección chilena, compartiendo con jugadores que hoy se destacan como Iván Morales, Gabriel Suazo, Francisco Sierralta, Diego Valdés y Víctor Dávila.

"Veo a mis compañeros de selecciones juveniles y obviamente que a uno le gustaría estar, pero yo cometí errores, fui inmaduro y soy autocrítico, aunque solo lo veo con algo de nostalgia y nada más. Mi cabeza en estos últimos meses ya no está en el fútbol. No quería saber nada", agregó.

Finalmente, deja una pequeña puerta abierta a continuar: "No descarto seguir jugando en La Higuera este semestre y mantenerse con algo de ritmo. El sábado en Quillota coincidí con Jorge Garcés, él me abrió la puerta en Fernández Vial , conversamos, le dije que estaba desilusionado de este ambiente y me dijo que siguiera".