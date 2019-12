La cuenta oficial del ente rector del fútbol mundial hizo una emotiva publicación en su honor.

Hoy, 19 de diciembre, el mayor goleador de la selección chilena cumple 31 años, el formado en Cobreloa recibió muchos saludos desde el mundo del fútbol, incluso desde la FIFA.

A través de la red social del "pajarito", el organismo del fútbol mundial subió un video con las anotaciones que marcó en el Mundial de Brasil 2014.

"El Niño Maravilla ha crecido. Feliz Cumpleaños a Alexis Sánchez. Máximo Goleador y jugador con más títulos de todos los tiempos en La Roja", escribieron.

🇨🇱 "El Niño Maravilla" is all grown up ⭐️



🎁 Happy birthday to @Alexis_Sanchez, @LaRoja's top goalscorer & most-capped player of all time 🔝 pic.twitter.com/T9thLI0Cad