El mundo de la música despidió a Eddie Van Halen

A los 65 años falleció el músico estadounidense y fundador del grupo Van Halen, Eddie Van Halen, tras una larga batalla contra el cáncer de garganta.

El primero de ellos fue su hijo Wolfgang, actual guitarrista de Van Halen, quien aseguró que Eddie "fue el mejor padre que pude haber tenido, todos los momentos que compartí con él sobre el escenario y fuera de él fueron un regalo".

Los miembros de la banda Kiss también entregaron sus condolencias en redes sociales. "Eddie no solo era un dios de la guitarra, también era un alma hermosa", dijo Gene Simmons, mientras que Paul Stanley indicó que el músico "entregaba todo por su trabajo".

Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, lo describió como "un verdadero rockero" y deseó que "ojalá estés improvisando junto a Jimi Hendrix". Por otro lado, Brian Wilson de The Beach Boys aseguró sentirse "terrible por esta noticia".

