El modelo comunista que buscará implementar Daniel Jadue como presidente de Chile

El alcalde de Recoleta se refirió al futuro programa y estilo de Gobierno que buscará alcanzar en las presidenciales del próximo año.

Daniel Jadue, es el rostro más fuerte del Partido Comunista en estos momentos e incluso en los últimos meses ha liderado las preferencias presidenciales, según diversas encuestas.

El Alcalde de Recoleta no ha confirmado sus intenciones de llegar a La Moneda pero en entrevista con el medio Publimetro confirmó que está "absolutamente disponible" y que "esos desafíos son siempre atractivos".

Considerando sus altas posibilidades de ser Presidente de Chile ha decidido alejarse de las polémicas y por lo mismo no se refirió directamente a lo sucedido con Hugo Gutiérrez, aunque si afirmó que él no acepta abusos de nadie.

Referente al apoyo popular que ha alcanzado indicó que "lo tomo con mucho orgullo, satisfacción y alegría. Orgullo por todo lo que hemos hecho; satisfacción porque el apoyo representa una valoración que ha trascendido con creces las fronteras de la comuna, y eso equivale a un reconocimiento a una gestión que ha logrado poner al centro de todas las discusiones al ser humano."

Al respecto de sus posibilidades como candidato a la presidencia mencionó que "yo nunca he dicho que quiero ser presidente de Chile. Nunca he dicho que hemos lanzado una candidatura. Esto lo ha puesto sobre la mesa la ciudadanía que ve que los beneficios que hay en Recoleta podrían ser para todo Chile, y que sienten que, con ellos, este país sería mucho mejor."

Daniel Jadue también confirmó que no se ve entrando a La Moneda y aclaró que el supuesto "temor" que existe hacia los candidatos comunistas no es tal, ya que "nuestros diputados casi siempre son la primera mayoría y nuestros alcaldes siempre ganan con porcentajes tremendamente elevados".

El alcalde de Recoleta aprovecho la oportunidad para aclarar cual sería el modelo comunista que aplicaría en Chile si él logra salir electo " Si llegamos a La Moneda, no vamos a llegar solos. Por lo tanto, el proyecto que va a llegar a La Moneda no es el del partido, sino que es el del conglomerado más amplio que logremos formar."

Jadue continuó diciendo que "tampoco está en discusión si vamos a instalar o no el comunismo, eso nunca se ha dicho. Nosotros tenemos programa, pero no tenemos un proyecto. Sí tenemos un trayecto, una dirección hacia donde queremos avanzar. Eso es la seguridad social, la justicia, la igualdad de oportunidad, equidad y que seamos todos iguales ante la ley, cosas que hoy no suceden. En esa dirección vamos a avanzar con todos que quieran transformar de verdad este país. Estamos dispuestos a apoyar al candidato que surja de la primaria abierta posible, ojalá de toda la centroizquierda."

Además, el edil adelantó algunos proyectos que tiene pensados para Recoleta "estamos a punto de abrir una residencia para jóvenes y adolescentes municipal" y esclareció que será "un organismo colaborador del Sename."

Finalmente, Daniel Jadue, confirmó que está convencido que en el plebiscito constitucional ganará la opción del apruebo, ya que "entre octubre y la pandemia, claramente se generó la necesidad en todo Chile de superar este modelo y cambiar la Constitución. Si ya estaba la idea instalada, con el pésimo manejo de la pandemia y la debilidad estructural de nuestro sistema de salud, la gente está más convencida que nunca de que esto tiene que cambiar " y afirmó que no existe posibilidad "socialmente" para correr la fecha de las votaciones.