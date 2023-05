El misterioso mensaje de Daniela Aránguiz en medio de polémica con Jorge Valdivia y Maite Orsini

Una de las polémicas que ha remecido la farándula en los últimos meses, sin duda, es la que involucra a Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Desde que la panelista de Zona de Estrellas destapó el supuesto romance de su ex esposo y la diputada, no hay día que no surja un nuevo antecedente que vuelva loco al mundillo del espectáculo.

La semana pasada quedó la embarrada luego que la modelo filtrara unos chats íntimos de los tortolitos, y también un calzón que pertenecería a la parlamentaria.

Y ahora, en medio de toda esta novela, Daniela compartió una publicación en su cuenta de Instagram que estuvo lejos de pasar desapercibida entre los usuarios y usuarias de la plataforma virtual.

“Karma: Cuando tú lastimes a una persona que no es mala, prepárate para que la vida te lastime a ti el doble”, se podía leer en la imagen.

Por lo mismo, no fueron pocos los que se pasaron los que especularon con que se trataría de un supuesto palo de Daniela Aránguiz a alguno de los otros dos integrantes del polémico triángulo amoroso.