Durante la jornada de ayer la diputada Karol Cariola denunció que El Mercurio “alteró maliciosamente” sus palabras en una entrevista. Ante esto el medio respondió.



El texto publicado en el periódico trajo varias repercusiones y críticas en contra de la parlamentaria por miembros de la oposición. En el titular de la conversación citaron: “sigo creyendo que el camino de la Convención era el correcto”.



Ante esto Cariola publicó en “X” que “el medio de comunicación alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé y cambia totalmente el sentido de mi opinión”.



“Tengo la grabación completa de la entrevista y lo que publicaron no refleja en absoluto el sentido de lo que dije”, agregó. “El titular es lo más burdo, ya que cita una frase que jamás pronuncié. Lamento mucho esta situación. Les dejo la grabación íntegra de la pregunta y mi respuesta”, agregó.

El Mercurio responde a acusación de Karol Cariola



El medio de comunicación explicó en una breve nota del diario de hoy que “El Mercurio lamenta que la edición hecha de la transcripción del audio no haya reflejado adecuadamente el sentido de la respuesta de la diputada”.

@KarolCariola seca, siempre un paso por delante de los mafiosos, @ElMercurio_cl comiencen a comunicar con verdad. https://t.co/FQUekhYYZA — Jess Patipelá del 38% (@tuyalu) November 13, 2023

Así mismo la parlamentaria publicó los audios de la entrevista para aclarar lo que realmente dijo en la instancia. En estos se le escucha decir:



“Yo en general no me arrepiento de nada de las cosas que hago solo, para mí todos los procesos son aprendizaje. Creo que uno puede hacer… lo que no significa que todo lo que hecho lo evalúo bien, para que no parezca una posición soberbia, sino que muy por el contrario. Creo que las cosas que uno hace tienen que asumirlas y tiene que asumirlas desde la autocrítica, la humildad y aprender de todos los procesos”, dijo.



“Aprendí mucho de lo que vivimos en el proceso constitucional, me tomó asumir muy a última hora parte de la campaña; esa campaña ya venía trabajándose, yo me sumé al último tramo a jugar un papel y, evidentemente, lo hice con mi mayor convicción y voluntad del momento de que ese era el camino correcto” señaló además.

