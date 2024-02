Carlos Palacios mantiene lleno de incertidumbre el Estadio Monumental, pues el delantero está muy cerca de abandonar Colo Colo para convertirse en flamante refuerzo de Boca Juniors. Ante la posibilidad, un histórico del Cacique le envió un muy claro mensaje tanto al jugador como a la directiva alba.

Los xeneizes van en serio: Palacios es la prioridad del equipo presidido por Juan Román Riquelme, liberaron un cupo de extranjero para el chileno y buscarían pagar su cláusula de recisión a Vasco da Gama, principal dueño del pase del jugador. En Chile ya comienzan a despedirse de la 'Joya', y uno de los referentes de la institución no escondió su deseo de que se concrete su salida.

El hombre en cuestión es Jaime el 'Pillo' Vera, quien no quiso mantenerse al margen de la teleserie del momento y aconsejó al ex Unión Española, siendo enfático en que no puede rechazar la opción de salir con destino a La Bombonera. "Yo creo que sí debería partir, porque esas oportunidades se dan pocas veces. Yo creo que es una buena opción", disparó en conversación con Bolavip.

Además, se dirigió a Blanco y Negro, afirmando que la concesionaria, de concretarse el traspaso de Carlos Palacios, está obligada a buscar un reemplazo para el atacante: "Ahora Colo Colo yo no sé qué puede hacer, no creo que se quiera despotenciar, eso es lo primero. Ahí está el problema".

En esa línea, el histórico exjugador del Cacique entre 1981 y 1987 insistió en que el club debe mover sus piezas rápidamente: "Tienen que reemplazarlo, esa es la idea. El jugador va a crecer internacionalmente, es una buena opción, pero también la institución tiene que velar por sus intereses". "Si se va él, tiene que quedar otro", remató el 'Pillo'