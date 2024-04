Durante la última doble fecha FIFA disputada por la selección chilena con amistosos ante Francia y Albania, uno de los nombres que más sorprendió en su momento por su ausencia en la nómina fue el de Gary Medel. El defensor nacional no fue llamado por Ricardo Gareca en su debut al mando de La Roja, pese a sus buenas actuaciones en Brasil.

Si bien el actual director técnico de la selección chilena quizo realizar una mezcla entre algunos jugadores experimentados de la Generación Dorada, junto con futbolistas más jóvenes y de proyección, la ausencia del Pitbull causó más de alguna sorpresa, sobre todo pensando que venía siendo parte de los procesos de forma activa.

Con respecto a esto se generaron varios comentarios en la prensa, donde ahora Gary Medel, le mandó un fuerte mensaje a Vero Bianchi, periodista de TNT Sports, sobre algunos comentarios referentes a su ausencia de la selección chilena, ya que se habló de diversos factores que pudieron provocar esto, como por ejemplo algunos roces con el nuevo estratega de La Roja.

Fue precisamente esto lo que dejó en claro la comunicadora deportiva sobre la ausencia del defensor de la selección nacional, quien recalcó que el jugador tuvo algunos roces con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Ricardo Gareca y que por eso no fue tomado en cuenta en las nominaciones para la última doble fecha FIFA.

Con respecto a esto, Gary Medel envió un fuerte mensaje directamente a la periodista. "Lo que dijo Verónica de TNT que tuve conflicto con el cuerpo técnico es mentira. Espero que no digan más mentiras porque el público lee y se crea un rumor que no es. Espero que se informen bien porque no es como dice ella".