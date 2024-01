Finalmente la noche del lunes de oficializó el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo, luego de semanas de negociaciones. El King vuelve al Cacique después de 17 años jugando en el extranjero, lo que tiene muy ilusionados a los hinchas del Eterno Campeón quienes no aguantan más para ver de nuevo al volante jugando la camiseta del club que lo formó.

De acuerdo a 24 Horas, el crack de La Roja selló su regreso a los albos con un millonario sueldo, el que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia del fútbol chileno. El Rey Arturo recibirá US$1,4 millones por temporada, es decir, US$116.666 mensuales, lo que equivale a $106.143.893.

Antes de llegar a Colo Colo, Arturo Vidal estuvo una temporada en Athletico Paranaense, donde su sueldo era de 40 millones de pesos. Mientras que durante su paso por Flamengo, recibía 195 millones de pesos al mes (205 mil dólares).

Las primeras palabras de Arturo Vidal tras volver a Colo Colo

Durante el anuncio de su llegada al equipo de Macul, el mediocampista señaló que "estoy feliz, estoy cumpliendo un sueño. Fue una carrera de muchos años fuera del país. Salí de acá con mucha ilusión, vuelvo acá cumpliendo muchos sueños, espero seguir consiguiendo cosas importantes con la camiseta de Colo Colo, la que más amo, espero lograr cosas como las que hice en el extranjero".

"Salí joven de acá de Colo Colo, tuve buenos compañeros, me dieron la confianza, fueron tres títulos que logré, pero no fue como lo hice en mi carrera, haciendo goles, dejando mi nombre bien puesto en todos los equipos que estuve", recordó, agregando que "era el sueño de todos que volviera acá, que volviera bien, que cuando volviera fuera en buenas condiciones, no a retirarme o venir todo acabado. Vengo en un momento maravilloso, vuelvo para ser campeón".

