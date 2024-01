Arturo Vidal analizó el presente de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, siendo enfático en su deseo de que el tocopillano abandone el elenco italiano, y es que, pese a ser líder de la Serie A, el chileno no ha tenido el protagonismo que esperaba en esta nueva etapa como nerazzurro.

Como ya es costumbre, el volante aprovechó una nueva transmisión en su canal de Twitch para hablar sobre el fútbol chileno, y si anteriormente analizó la llegada de Nicolás Castillo a Universidad Católica, ahora fue el turno de Alexis, siendo claro en su deseo de que su compatriota deje Italia: "Si me estás escuchando, por favor ándate del Inter".

En esa línea, desaprobó por completo la decisión del atacante al retornar a la ciudad de Milán, donde prácticamente ha sido un jugador más en el banquillo sumando escasos minutos durante la temporada. "Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto", disparó el "rey".

"Es más porfiado, le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado... Mkhitaryan, ¿cómo va a jugar ese weón antes de Alexis? ¿Cómo va a jugar este y no Alexis? Me quiero matar... ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81?", argumentó el chileno.

Para finalizar, Arturo Vidal le mandó un claro mensaje a su compañero de cara al futuro: "Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. Él tiene que estar donde lo quieran, que juegue, porque es feliz jugando, pero así no, y no es porque sean mejor que él, sino porque el entrenador no lo quiere y listo".

Te puede interesar: "Tóxica"; "Dignidad": Daniela Aránguiz recibe avalancha de críticas tras feroz destape