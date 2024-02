Finalmente, Colo Colo no contará con Damián Pizarro para la Supercopa frente a Huachipato, pues el delantero tuvo que viajar a Italia para cerrar los últimos detalles de su traspaso al Udinese. Esteban Paredes analizó el presente del joven atacante, asegurando que no volverá a ser protagonista en el Cacique.

Así es, el histórico exdelantero albo puso completamente en duda la regularidad que tendrá el jugador de 18 años en la presente temporada, y se la jugó con que el técnico Jorge Almirón derechamente lo dejará fuera de su esquema. "Conociendo al profe, yo creo que no lo va a ocupar mucho a Damián Pizarro", disparó en conversación con el programa Mediapunta.

El 'Tanque' explica que la partida de Pizarro al fútbol italiano a mediados de 2024 es lo que llevará al estratega a no darle muchos minutos, pues no podrá considerarlo como una alternativa real pensando en toda la temporada: "Yo pienso eso, no sé si el tiempo me dará la razón o no, pero un chico que se va a mitad del año, si tú juegas con él, no te puedes proyectar con él".

En esa línea, utilizó la participación del Cacique en la fase previa de la Copa Libertadores para explicar lo poco efectivo que sería contemplar al delantero como una variante en el equipo. "Imagínate si Colo Colo clasifica a la Libertadores, no te puedes proyectar con él porque al final se va a mitad de año", expresó.

Para finalizar, aseguró que la normativa que contempla minutos para juveniles en el Campeonato Nacional podría ayudar a que Pizarro sea una opción para Almirón, pues él ayudaría al club a cumplir la regla. "Le puede servir en momentos donde Damián me cumple como 9 y por el minutaje, que esa es una opción", cerró Esteban Paredes.

