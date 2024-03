Durante la noche del pasado sábado se vivió la segunda jornada del festival Lollapalooza 2024, en la que se presentó la icónica banda californiana, Blink-182. El trío saldó su cuenta pendiente con el público chileno y entregó un show lleno de nostalgia, tocando en vivo sus grandes éxitos como I Miss You, First Date y All the Small Things.

Sin embargo, también se presentó un inesperado momento en medio de la presentación del conjunto de Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. En determinado momento, un problema de seguridad obligó a detener el show de la banda por unos momentos en el Cenco Malls Stage. Los músicos hicieron una pausa y una persona de la producción salió a hablar con el público.



“Por seguridad, necesito que la gente que esté detrás de las carpas de cinco pasos hacia atrás, por favor. A la cuenta de 1, 2, 3…”, pidió el funcionario del staff. Pero la divertida respuesta de los fans fue rotunda y no pasó piola en las redes sociales. “¡Chúpalo...!”, se escuchó, fuerte y claro, respuesta que se repitió en varias ocasiones y que incluso en algún momento hizo reír al trabajador.



Tal vez te interese leer: "Estoy esperando que Sebastián pague primero": Jorge Aldoney se refiere a la deuda que mantiene con excompañeros de Gran Hermano



Ante la negativa del público a moverse, tuvieron que pedirle a los integrantes de la banda que le dijeran a los espectadores que tenían que moverse unos pasos hacía atrás. “Nos están pidiendo que les pidamos a ustedes que por favor den cinco pasos hacia atrás”, expresó Hoppus a los fanáticos.



“Sé que somos sexys y que quieren estar cerca…”, añadió él músico a modo de broma. “...pero queremos que la gente esté a salvo, queremos que todos se vayan a casa a salvo”, concluyó. Tras este particular momento, el show de Blink-182 continuó y los fanáticos pudieron continuar disfrutando de sus canciones en Lollapalooza.