El incómodo momento que vivió Daniel Jadue en el matinal "Hola Chile"

El jefe comunal se mostró molesto al no dejarlo desarrollar sus ideas en el programa de La Red.

Una tensa mañana vivió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien fue invitado al programa matinal "Hola Chile" de La Red, donde analizó la contingencia nacional , marcada por la pandemia del Covid-19.

En el espacio televisivo, el edil respondió diversas preguntas de los panelistas. Sin embargo, acusó una tendencia política por parte de los animadores y abogados que se encontraban en el estudio.

La polémica surgió tras intercambiar opiniones con la animadora Julia Vial, quien no escondió su molestia por algunos de los conceptos del jefe comunal. La conductora le pidió al edil no subestimar a la gente y al público.

"Es muy injusto lo que usted ha dicho, porque no tienen la información y educación que tiene usted", se defendió el edil.

Al ser consultado respecto a la poca responsabilidad ciudadana que habría frente a la pandemia, y que quedaría en evidencia con la aglomeración en algunos puntos de Recoleta, el alcalde respondió con evidente enfado.

"Le pediría que usted no hiciera una caricatura, yo estoy viendo aquí (desde la ventana de la oficina) el 20% de la comuna", aclaró el alcalde, quien negó las afirmaciones.

Para calmar los ánimos, y cambiar de tema, al alcalde se le preguntó si podría obligar a los recoletanos a usar mascarillas.

"Nosotros hemos desarrollado varias ordenanzas, y hay algunas que si son recurridas podrían caerse. Es caer en el límite de la libertad individual. No puedo, no es que lo descarte. El único que puede tomar esta decisión es el Presidente", indicó.

Luego, tomó la palabra el abogado Claudio Rojas, quien lo llamó a "jugársela" por los vecinos de la comuna, obligando a usar mascarillas, aunque eso implique ir en contra de las decisiones del Gobierno.

"Es un lenguaje bien de derecha el suyo", respondió la autoridad. "Póngale el nombre que quiera", replicó Rojas.

Jadue: Yo lamento que usted…

Claudio Rojas: Usted lo lamenta todo.

Jadue: Y que me dejen desarrollar la idea como dejan a otros alcaldes… Hemos sido pioneros en muchas ordenanzas. El acoso, farmacia popular, la primera óptica y muchas otras cosas.

Claudio Rojas: Jueguésela por su gente.

Jadue: Usted está cayendo en el absurdo. Yo sólo puedo legislar de la puerta hacia afuera. No puedo obligar a alguien que no tiene plata a comprar una mascarilla. Yo no puedo obligar a una persona.

"Se da cuenta, alcalde, que eso no es entender nada. Es preocuparse por la gente, no es un tema económico. Nadie está peleando izquierda o derecha. Usted está llamando a defender a su gente", insistió el abogado.

"No ha habido una comuna que haya defendido a sus vecinos como Recoleta. Esta caricatura que usted quiere hacer es bastante burda. Puedo entender la intención, pero no la acepto. Espero que tengamos la misma atención que le entrega a Las Condes. No puedo aceptar esos emplazamientos que no tienen fundamentos", cerró Jadue.