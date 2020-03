El importante llamado que hizo el Ministro de Educación

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en una conversación con 24 AM aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad educativa para evitar la ausencia escolar y poder culminar el proceso de manera adecuada; además, indicó que:

"El año pasado el sistema escolar perdió en promedio un mes y medio de clases, mientras que si se desglosan esas cifras, la educación pública perdió casi dos meses y los liceos emblemáticos, más de dos meses, alcanzando un promedio de 240 horas perdidas".

Figueroa aseguró que "todo llamado a interrumpir el proceso formativo dentro de una escuela, es un llamado a perjudicar la educación pública".

"Todo hecho de violencia que impida a millones de chilenos ejercer el derecho a educarse debe ser condenado; debe existir un 'compromiso' por parte de toda la comunidad educativa para volver a clases, entre ellos el Colegio de profesores, ya que no se puede mejorar la educación si no estamos en la sala de clases, si no hay un proceso formativo continuo", sentenciaba Figueroa.

Concluyó su intervención comentando que se debe volver a clases de manera regular, ya que eso podría significar la destrucción de la educación pública.