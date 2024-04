Aseguró que “estaban enamorados”: El horrible caso de padre que violó y embarazó a su hija durante 14 años

Un impactante caso de violación y abusos reiterados de un padre a su hija, se destapó en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. Producto de los delitos, nació un niño, quien actualmente tiene 12 años. De acuerdo a los antecedentes ventilados en la audiencia de formalización, la víctima comenzó a sufrir los abusos desde los 12 años de edad, después de pedirle a su madre que le presentara a su papá biológico.

La víctima, con el tiempo, se fue a vivir con su progenitor. Y los delitos continuaron durante 14 años, naciendo un niño producto de la violación. Siendo ya adulta, un día de 2023 se decidió y llegó a una unidad de Carabineros a revelar su historia, según consignó el diario El Líder de San Antonio. Fue así como la Fiscalía instruyó la detención de su padre y, a través de un examen de ADN, se comprobó que su nieto era a la vez su hijo.

Para el ente persecutor, esta es una prueba indesmentible de la violación, pues el niño nació cuando la víctima todavía era menor de edad. El fiscal Ramón Espinosa se refirió al crimen. “Estas situaciones son constantes y permanentes desde que ella era muy pequeña, con hechos de abuso sexual por parte de su padre, quien ratifica además que su padre mantiene esta conducta en varias oportunidades, casi a diario”, expresó.

Tal vez te interese leer: "¡Ratas!": Mamá de Carla Jara ataca duramente a Francisco Kaminski y Camila Andrade

Padre que violó a su hija saca insólita defensa

Durante la audiencia, el abogado defensor privado entregó un argumento que impactó a todos: afirmó que había “consentimiento”, porque padre e hija ”estaban enamorados”. Además, dijo que él siempre supo que el niño era su hijo. “Mi representado admite de un primer momento que tenía una relación sentimental con su hija, relación que se le escapó de las manos, que eventualmente tenían relaciones consentidas, porque estaban ambos enamorados”, dijo el jurista.

Y no solo eso, sino que aseguró que el imputado “no va a desconocer haber tenido relaciones sexuales con su hija y sabía que el menor sería su hijo, de eso no queda ninguna duda”. Además, señaló que el hombre “tenía la intención de inscribir a su hijo y contarle a la gente que estaban juntos (como pareja)”. Sin embargo, la víctima se había rehusado.

Por su parte, el juez desacreditó completamente los argumentos del sujeto, reafirmando que se trata de delitos graves. Ante esto, el sujeto fue enviado a prisión preventiva. De acuerdo al citado medio, podría arriesgar hasta presidio perpetuo.