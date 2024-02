Quedan tan solo horas para que Colo Colo y Huachipato den inicio a la temporada 2024 del fútbol chileno en el trascendental duelo por la Supercopa. Como era de esperarse, el técnico Jorge Almirón prepara una formación estelar para el partido, pero igualmente dejó fuera del once inicial a una de las figuras más destacadas del Cacique.

Luego de una pretemporada llena de abrazos, donde terminó invicto, el estratega argentino busca seguir por la misma senda en su primer partido oficial como entrenador albo, donde frente a los acereros podría incluso conseguir su primer título del año, por lo que saldrá a la cancha con sus mejores hombres.

Sin embargo, Vicente Pizarro, una de las figuras más destacadas y prometedoras de Colo Colo, deberá esperar su turno al borde del campo, pues los elegidos por Almirón para componer la zona media del equipo albo son Esteban Pavez, Leonardo Gil y Arturo Vidal, siendo este último quien tomó el lugar del joven volante en referencia a la temporada pasada.

Cabe mencionar que esto no significa necesariamente que el mediocampista de 21 años no será considerado por el nuevo técnico para esta temporada, pues incluso fue elegido como segundo capitán del Cacique por encima del propio Vidal, pero evidentemente el puesto no lo tendrá asegurado y deberá luchar para ganarse a Jorge Almirón.

Así las cosas. Con Vicente Pizarro en el banco de suplentes, la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Huachipato desde las 19:00 horas es: Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Leonardo Gil y Arturo Vidal en el mediocampo; Cristián Zavala, Carlos Palacios y Matías Moya en la delantera.

