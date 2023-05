El furioso desmentido de Gissella Gallardo a Sergio Rojas por cahuín sobre supuesto escándalo con Pinilla

Impacto generó en el mundo de la farándula, los dichos de Sergio Rojas en los últimos días, quien en la edición de este domingo del Que te lo digo habló sobre un supuesto escándalo entre Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla.

De acuerdo al relato de Rojas, la periodista llegó hasta clínica donde se encuentra internado su ex esposo por un cuadro de estrés severo que lo tiene bien complicado de salud.

El ex Me Late sostuvo que la influencer “llega a la clínica, se va directo al piso donde se encuentra Mauricio Pinilla. A ese piso se puede entrar solo con tarjeta de autorización, una que no tenía Gissella y ella espera que alguien salga y se mete para ingresar al cuarto”.

“El estaba muy mal, descompensasdo y comienza a llamar a la enfermera para que la saquen del cuarto. Ella gritaba que no se iba a ir, entremedio Mauricio se alteró, se genera una situación confusa”, complementó el polémico comunicador.

Además, contó que debido a esa situación llegó personal policial hasta el lugar. “La clínica llama a Carabineros, pero Gissella alcanza a irse antes de que llegue Carabineros. La abogada le recomendó salir de ahí. Esto es de una fuente de la Clínica”, remató.

La propia Gissella decidió no quedarse callada y alzó la voz desmintiendo al reportero farandulero a través de Instagram.

“Lamentablemente, tengo que redactar este comunicado para desmentir nuevamente las palabras de Sergio Rojas, dichas anoche en su livestream. Como todos recordarán, ya habíamos estado en juicio por lo mismo, juicio en el cual él terminó pidiéndome disculpas públicas”, comentó de entrada Gallardo.

Y en esa misma línea, agregó: “el periodista Sergio Rojas, quien, como periodista, no me ha llamado ni escrito para conocer mi versión y se deja guiar por ‘fuentes’ que carecen de veracidad en sus afirmaciones, ha entregado información absolutamente FALSA”.

“Pido a los medios que replican estas noticias que vayan a las fuentes directas y corroboren la información antes de publicarla, porque no saben el dolor que pueden causar con una información FALSA”, complementó.

Por último, aprovechó la instancia para solicitar “el respeto que merece esta situación. Mis hijos no lo están pasando bien y estas mentiras sólo contribuyen a generar más morbo en una situación delicada que estamos atravesando como familia”.