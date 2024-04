"¡Hueona, me lo mataste!": el impactante relato de madre que culpa a hospital de la muerte de su hijo

En una entrevista para Mega una mujer denunció al Hospital El Carmen por negligencia en la atención de su hijo, quien falleció en el recinto. En concreto Catherine aseguró que el centro médico de Maipú le realizó una sesión de kinesiología innecesaria al menor que usaba marcapasos producto de una enfermedad que tenía en el corazón.

“Lo llevo al hospital porque esa noche empezó a toser mucho y vomitó. Su corazón se agitó un poquito más de lo normal, eso me asustó y tomamos la decisión de llevarlo”, partió contando la madre del bebé que cumpliría dos años el próximo 21 de abril. En esa noche, la persona que los atendió le habría realizó al menor una sesión de kinesiología que terminó con su vida.

¿Qué ocurrió con el bebé en el hospital?

“La doctora me dice que va a llenar unos papeles solicitando exámenes de rutina (...) y me dice que lo único que le iban a hacer era ponerle una naricera con oxígeno”, contó la mujer quien dijo que los estaban atendiendo en un box. “Jamás me dice que le iban a hacer kine, llevé todos los papeles de la operación de Benjamín. Ella siempre tuvo el conocimiento que Benjamín que era un niño portador de marcapasos” expuso.

Así mismo Catherine aseguró que le comentó a la doctora que el menor no podía ser sometido a kinesiología porque “el marcapasos no se podía marcar”, sin embargo la profesional no la escuchó. “A Benjamín le realizan la kine y después la doctora carga sus dedos en el cuello de Benjamín. Me dice ‘tómalo para que se calme, llore y logre toser’. Lo tomo en brazos y sus labios están negros, sus ojos se voltean y le digo ‘hueona, me lo mataste y yo te advertí’y ella queda paralizada sin reaccionar” detalló para el canal.

Finalmente la mujer declaró. “Mi hijo murió en mis brazos y después lo tuvieron 45 minutos en reanimación donde no pudieron”. Así mismo, acusó que no ha recibido ningún tipo de llamada del hospital en cuestión. “El hospital no se ha contactado conmigo, Fiscalía tampoco, nadie. Lo que yo logré hablar con el director del hospital fue porque yo solicité una hora con él, en el cual me estaban pidiendo que llenara formularios y siguiera el protocolo legal de 20 días de espera para ver si el director tenía una hora o no para atenderme”, acusó.