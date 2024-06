¿Habrá sanciones? El fuerte cruce que protagonizaron Jorge Almirón y Carlos Palacios

Colo Colo no pudo acabar de buena manera el semestre y perdió ante Deportes Copiapó en el Estadio Monumental. Sin embargo, uno de los momentos que se robó toda la atención fue un tenso momento que protagonizaron Carlos Palacios con Jorge Almirón en pleno compromiso.

Todo sucedió al minuto 68, cuando el DT decidió sustituir a la "Joya". Esto no cayó nada bien en el jugador, quien estalló en rabia por el cambio reclamando contra todos. Fue ahí mismo donde Almirón se levantó de su asiento y fue directamente donde Palacios para retarlo duramente por su comportamiento.

De todas formas, el DT conversó con la prensa después del partido y le bajó el perfil a la situación. "Es parte del juego, a Carlos lo quiero mucho. No tengo nada que decir, tengo que hablar con él después más tranquilo. Son cosas muy personales, cosas de grupo".

Jorge Almirón retó en plena cancha a Carlos Palacios.

Además, el exentrenador de Boca Juniors afirmó que el plantel se encuentra muy bien anímicamente por lo que la situación no pasará a mayores. "El equipo es muy sano, no hay nada que tenga que aclarar. Es parte de la relación técnico-jugador. No tiene relevancia, hay otras cosas más importantes. Tengo que prepararme bien para lo que sigue", señaló.

Fue así como Jorge Almirón retó fuertemente a Carlos Palacios en medio de la derrota de Colo Colo contra Deportes Copiapó. De todas maneras, el entrenador le bajó el perfil a la situación y afirmó que el tema ya se solucionará internamente cuando conversen con los ánimos más tranquilos.

