El fixture oficial de la primera rueda del Campeonato Nacional 2020

Ya hay fecha para el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

La ANFP dio a conocer el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2020 y entregó en detalle la programación para las cuatro fechas iniciales del certamen que se inicia el próximo 24 de enero.

En la jornada inicial asoma como más atractiva el "partido de campeones" donde Universidad Católica visitará a Wanderers en Valparaíso.

Dentro de los duelos más destacados a lo largo de la primera rueda, aparece el Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se jugará en la novena fecha en el Estadio Nacional el domingo 22 de marzo.

En tanto, el Clásico Universitario entre la 'U' y Universidad Católica se desarrollará en la fecha 13 el próximo domingo 3 de mayo.

A su vez, el duelo entre Colo Colo y la UC se disputará en el Estadio Monumental el domingo 16 de febrero.

Programación cuatro fechas iniciales:

Primera fecha

Viernes 24 de enero



Everton vs. Universidad de Concepción, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

O'Higgins vs. Unión La Calera, 21:00 horas. Estadio El Teniente.



Sábado 25 de enero



Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Audax Italiano vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.



Domingo 26 de enero



Santiago Wanderers vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Huachipato vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio CAP.

Unión Española vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.



Lunes 27 de enero



Colo Colo vs. Palestino, 19:30 horas. Estadio Monumental.



Martes 28 de enero



Curicó Unido vs. Segundo ascendido, 19:00 horas. Estadio La Granja.