Este domingo Colo Colo y la Universidad de Chile darán vida a la edición 195 del Superclásico del fútbol chileno, y Esteban Paredes analizó lo que será este atractivo duelo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, aprovechando de enviar un contundente mensaje al elenco universitario.

En conversación con TNT Sports, el ídolo albo destacó el poderío del Cacique a la hora de recibir a los azules: "Colo Colo ha demostrado superioridad en sus partidos de local. La U juega bien 15 minutos y después no sabe sostener el nervio los 90'. El público en contra pesa, la gente está encima de la cancha y Colo Colo aprovecha bien ese entusiasmo, el ímpetu de ir a buscar el partido".

Igualmente, afirmó que ambas escuadras gozan de un gran presente, por lo que el encuentro podría definirse en los detalles: "Llegan los dos bien parados futbolísticamente, la U ahora juega un poco más que otros años y tiene nombres de experiencia". "El que cometa menos errores gana", argumentó el goleador colocolino.

Además, explicó que la extensa racha que llevan sin caer en el Monumental frente a la U significa un importante peso para Colo Colo: "En la semana siempre hay presión. El que tenemos que ganar, que no podemos perder. Que son 21, 22, 23 años. Hay un temor siempre, pero cuando uno entra a la cancha se olvida de lo que pasó en la semana y la concentración está al máximo".

Y para finalizar, el goleador del Cacique aseguró que la Universidad de Chile no tiene mayor responsabilidad en comparación a los albos: "Tiene menos que perder el técnico de la U, pues como hace 23 años no ganan en el Monumental, si es una vez más no pasa nada". "El temor es si pierde Almirón, según mi punto de vista", cerró Paredes.

