El Espacio Riesco continua en polémica cuando comienzan a llegar los primeros pacientes

Hoy, ante la llegada de los primeros pacientes al denominado Centro Hospitalario Huechuraba, se ha cuestionado si los pacientes corresponden a casos de Covid-19.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, afirmó que “Tenemos salas de hospitalización para pacientes con coronavirus y salas de hospitalización para pacientes que no tienen el virus”, esto con respecto al acceso a la atención medica en el Espacio Riesco; pero no quiso confirmar si los que han sido trasladados al recinto son casos confirmados por Covid-19. Ante el cuestionamiento, Zuñiga argumentó: “Esa es información confidencial de cada uno de los pacientes que se están trasladando hacia el recinto hospitalario desde otros recintos de salud”.

Cabe destacar que si los casos ya instalados en el recinto, no son confirmados con la enfermedad, estaríamos frente a un contra a lo señalado anteriormente por el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien aseguro que “este jueves o viernes como un lugar de aislamiento para pacientes Covid-19 asintomáticos”.

“Hemos instalado ahí un número de camas suficiente para poder atender lo que hoy día está ocurriendo y además hemos instalado módulos separados tal como se hacen en los hospitales de nuestro país, donde tenemos salas de hospitalización para pacientes con coronavirus y salas de hospitalización para pacientes que no tienen el virus, con el objetivo de que no se contagien entre los pacientes y también con que esos pacientes no contagien a los trabajadores de la salud”, indicó la autoridad.

“Hoy hemos comenzado programa de traslado y va a ir aumentándose cada día, pero tenemos que hacerlo paulatinamente. Este es un nuevo recinto, y se va a ir realizando paulatinamente para resguardar la seguridad de la atención de todos nuestros pacientes”, añadió.

El arriendo del Espacio Riesco sigue siendo un misterio para el gobierno desde que se anunció en marzo pasado como un recinto que acogería a pacientes confirmados con Covid-19.