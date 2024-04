El último duelo de Colo Colo ante Cerro Porteño dejó algo lesionado a Maximiliano Falcón, quien quedó adolorido en su pie izquierdo. Sin embargo, el "Peluca" ha evolucionado bien de la dolencia, y si bien no ha disminuido del todo, el defensor quiere jugar sí o sí ante Fluminense por lo que está haciendo un esfuerzo extra para lograrlo.

“Estamos con calor, pero llegamos bien todos. Hoy (domingo) entrené, me dolió un poco, pero pensé que me iba a doler mucho más, así que en lo mental me sentí muy bien. No me quiero perder el partido, ya lo había dicho en la semana… durante el partido tenemos que estar todos concentrados”, señaló Falcón al llegar a Brasil.

Recordar que independiente de esta lesión, el charrúa no podía jugar ante Ñublense debido a la tarjeta roja que recibió en la fecha anterior con Everton, por lo que de todas maneras tenía días extra para recuperarse libremente de su dolencia en el pie izquierdo. Si bien es cierto no ha quedado atrás del todo, de todas maneras dirá presente en el Maracaná.

El partido entre Colo Colo y Fluminense está pactado para este martes 9 de abril a las 20:00 horas, cuando los albos salten al mítico Estadio Maracaná a enfrentar al reciente campeón de Copa Libertadores. Recordar que los albos llegan como puntero del Grupo A del certamen después de derrotar a Cerro Porteño por la cuenta mínima.

Es así como Maximiliano Falcón dirá presente sí o sí ante Fluminense a pesar de la lesión que presenta en su pie izquierdo. Si bien es cierto que ha evolucionado bien, esta aún lo incomoda un poco pero no será impedimento para disputar el importante compromiso. Y es que en caso de conseguir un buen resultado los albos podrían dar un gran paso en el certamen continental.