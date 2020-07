El duro golpe que recibió Daniel Jadue de cara a su carrera presidencial

El sueño presidencial del alcalde de Recoleta no es bien visto por parte de la misma oposición.

La futura carrera presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está sufriendo sus primeras trabas dentro del mismo bloque opositor.

Uno de los principales críticos para su candidatura fue el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien aseguró que el jefe comunal no es una buena alternativa para la ciudadanía. Según apuntó, “Chile no merece optar entre el Partido Comunista y la UDI, la gente no quiere posiciones extremas, no quiere polarización”.

Ante eso, anunció que la DC llevará su propio candidato, quien podría competir con Jadue en primarias, siempre y cuando se fije de antemano un “marco programático”.

Más duro en sus críticas fue el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien acusó que la candidatura del PC sólo beneficia al oficialismo.

“Para la derecha el mejor candidato es Jadue, porque es volver al Sí y al No… a la polarización infinita”, explicó.

“No queremos ese escenario, pero reconocemos el derecho del Partido Comunista a postular”, añadió.

Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, cree que si el Partido Comunista quiere llegar a La Moneda, debe tener una mayor disposición al diálogo.

“Ellos saben que no pueden gobernar solos, necesitan alianzas. Eso implica conversar con otras fuerzas políticas que vayan más allá del nicho de la izquierda”, comentó.

Desde el PPD, en tanto, el senador Felipe Harboe sostuvo que no es el momento de hablar sobre una carrera presidencial y que ello le parece un “despropósito”.

En esa línea, dijo que “es altamente inconveniente andar levantando candidaturas presidenciales en medio de la pandemia, mientras la gente se está muriendo”.

Pese a las opiniones de su propio sector, Jadue continúa avanzando a paso firme como una de las preferencias mejor evaluadas de cara al proceso que definirá al sucesor de Sebastián Piñera.

Según la encuesta Cadem de la semana pasada, el jefe comunal de Recoleta aparece con un 6% de aprobación, sólo detrás del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, la principal carta de la derecha, cuyo apoyo llegó al 7%.