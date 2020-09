El duro debate entre Paula Labra y Rodrigo Logan por las fiscalizaciones en Fiestas Patrias

El polémico momento se vivió en el programa "Mucho Gusto", en donde la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, y el abogado y panelista del matinal, Rodrigo Logan, discutieron por las fiscalizaciones a los hogares que han anunciado las autoridades para los días de Fiestas Patrias.

"Partamos de esta base lógica, tenemos la Constitución arriba que me asegura la inviolabilidad del hogar y el Código Sanitario abajo, porque es una ley, con ese sólo hecho ya puedes tomar una decisión", estableció el abogado.

"Y hay otro elemento: aquí se habla de delito flagrante, los seremis no tienen la facultad de poder establecer cuáles son los delitos, porque esa facultad es del juez y es precisamente la garantía que nos da el Código Procesal Penal, de hecho el estado de flagrancia está en el artículo 130 del Código Procesal Penal, lo dice precisamente para que podamos saber a qué atenernos, porque si no se genera el estado policial. Entiendo que lo que está haciendo el Estado, es bueno, pero ojo con abrir esa facultad y decir que uno puede proteger a cualquier costo", continuó.

Ante eso, la respuesta de Labra fue la siguiente: "vamos a poner un ejemplo concreto: cuando se han realizado fiestas masivas en plena cuarentena, hemos ingresado, porque se están cometiendo delitos a la salud pública y la salud pública en estos momentos está por sobre los derechos de la privacidad, de la propiedad privada, etcétera. Estoy siendo reiterativa, vamos a ingresar cuando hayan delitos flagrantes, cuando hayan sospechas fundadas, sólo en esos casos vamos a entrar a los domicilios de las personas con policías, eso tiene que ser claro, porque ahí se está cometiendo un delito que pone en riesgo la salud pública, pone en riesgo la salud de las personas".

Después vino un cruce de intervenciones en que ambos se fueron interrumpiendo:

Labra: "En ese momento, la fuerza pública, Carabineros, tiene facultades para que nosotros podamos ingresar"

Logan: "¿Con eso se vulnera el 19 número 5 de la Constitución, la inviolabilidad del hogar?"

Labra: "En ese momento la salud pública está por sobre todo"

Logan: "¿Por sobre la Constitución?"

Labra: "La salud pública es lo que está mandando en este momento"

Logan: "No estoy de acuerdo"

Labra: "No soy abogada, o si no, no podría responderle esto, pero en este momento la salud pública y el Código Sanitario…"

Logan replicó que: "Quiero aportar valor, pero permítame no estar de acuerdo, admiro lo que está haciendo, pero lo miro desde el punto de vista ciudadano, porque si nosotros aplicamos esa teoría y aplicamos esa tendencia de que por la salud pública podemos hacer todo, nos vamos a transformar en un estado policial y la gente va a ser conculcada en sus derechos"

Labra: "Hay una diferencia, no estamos diciendo que vamos a hacer todo por la salud pública, solamente que en aquellos casos que se esté incumpliendo y que se esté haciendo un delito, que pone en riesgo la salud de las personas, no es todo por la salud pública, es sólo en los casos que haya delito".