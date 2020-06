El drástica medida que anunció Enrique Paris con respecto a la cuarentena obligatoria

Tras la salida de Mañalich del ministerio de Salud, el nuevo ministro de salud, Enrique Paris, comenzó a trabajar, enfocándose directamente en darle frente a la pandemia, por lo que anuncio la prolongación de la cuarentena y retrasar igualmente el regreso a clases.

“Yo creo que estamos muy bien en el tema de exámenes, aunque hay que seguir aumentando, Chile ha hecho casi 70 mil exámenes por millón de habitantes. Pero hay que mejorar el tema de la trazabilidad y el aislamiento o tratamiento. Hay también que acelerar la entrega de los exámenes, no se pueden demorar tanto”, comentó.

“Estamos haciendo un trabajo con los laboratorios, y el mismo ministerio tiene un programa, similar al de las clínicas, para sacar su examen por teléfono y no tener que ir al laboratorio”.

Confesó sentirse preocupado por la inconsciencia de algunas personas, quienes no acatan las directrices de la cuarentena: “Yo siempre pienso que es mejor convencer primero, hacerlo por la razón y ver si eso da resultados. Es una cosa idiosincrática de la población, y además, tiene que ver con la capacidad económica de las familias. Si el padre de familia no tiene sueldo, no tiene plata, tiene que salir a trabajar. Entonces las medidas económicas se necesitan”.

Y destacó que la cuarentena en el Gran Santiago se mantendrá por lo menos unas semanas más “va a ser por lo menos todo junio. Los primeros 15 días de julio creo que vamos a mantener cifras altas. Creo que recién en agosto, si Dios quiere, vamos a ver recompensados los esfuerzos de la cuarentena, si la gente los cumple”.