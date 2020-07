El drama que viven los locatarios tras el cierre de las ferias en Los Espejo

Según cifras aportadas recientemente por el Ministerio de Salud, Lo Espejo registra una cifra de 3.636 casos de contagios, otros 317 que siguen activos y 135 fallecimientos.

Donde recientemente se conoció el fallecimiento de al menos 20 trabajadores de ferias libres en la comuna debido al coronavirus, por lo que el municipio de la comuna ordenó el cierre inmediato de todos los puestos por un plazo de 14 días.

"La última vez que controlamos, teníamos alrededor de 67 personas, quienes fueron encontrados estando en la feria o comprando", señaló Paloma Duarte, del Departamento de Salud municipal.

La muerte de Francisca Miranda Bascuñán es un caso especifico de los 135 decesos reportados en la comuna. Francisca llevaba 30 años vendiendo sándwich y café a los cientos de feriantes de la Población José María Caro de la comuna.

La tradición acabó cuando fue detectado con Covid-19: "Mi mamá falleció por exponerse. Tuvo una neumonía y se contagió con el virus. Yo he estado apoyando a mi papá, pero para mí y mis hermanos es difícil. Mi mamá era un pilar fundamental en nuestra familia", señaló Irma González, hija de la fallecida.

Para esta y otras tantas familias, el cierre de la feria representa un gran problema, ya que es la única fuente de ingreso que poseen en medio de la pandemia.

"Nos arriesgamos por nuestra familia, pero no sabemos cómo vamos a llegar después. No sabemos si estamos contagiados, hay que arriesgarse porque no hay otra forma", agregó.

Se conoció que el municipio decretó la realización de exámenes PCR a los feriantes, lo que no convenció a la Confederación de Ferias Libres, puesto que manifiestan que no servirán de mucho si los compradores no respetan las medidas sanitarias.

Pero la real preocupación es el cierre de la feria: "Toda mi familia depende de la feria. Si no hay feria no tenemos qué comer, entonces debemos ahorrar para poder tener algo", dijo Soledad Vásquez, feriante de la comuna.

Así, Lo Espejo se suma a Puente Alto y Recoleta, que también ordenaron el cierre de las ferias libres debido a la emergencia sanitaria.