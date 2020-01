El día en que el "Fenómeno" Ronaldo casi llega a Colo-Colo

El delantero es considerado el mejor 9 de la historia del fútbol moderno.

A propósito de la nueva noche alba 2020 que se celebró ayer domingo, renació una vieja historia, se trata del frustrado traspaso del "Fenómeno" Ronaldo a Colo Colo.

Lo más llamativo es que la dirigencia alba fue la que se negó a la propuesta, ya que no querían dejar partir al delantero Manuel Neira.

El sitio deportivo AS Chile conversó con Jorge Vergara, ex dirigente de Colo Colo, quien detalló de lo sucedido en 1993.

"Yo era muy amigo de los presidentes de los clubes porque viajaba con los juveniles de Colo Colo a distintos países. A Cruzeiro siempre le encantó Manuel Neira, y a mí me gustaba Ronaldo", comenzó diciendo.

"Entre todo eso, el presidente me dijo: ‘tú me pasas a Neira y 100 mil dólares, y yo te paso a Ronaldo’, así que le mandé la petición a Eduardo (Menichetti). Él se acostumbraba a preguntarle todo al directorio. Le dijeron que no, que esperáramos a Neira", agregó.

Consultado Vergara por si estaba de acuerdo con la decisión del directorio, sostuvo que "Ronaldo iba a ser un fenómeno, pero si seguía engordando, se iba a la mierda… Neira estaba flaquito y en forma".

"Con el tiempo nos reíamos porque las carreras fueron diferentes. Bueno, uno se desarrolló en Chile y el otro en Brasil. Ahí está la diferencia. Los jugadores son buenos en la medida que juegan buenos campeonatos", cerró.