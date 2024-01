El pasado jueves se realizó la tercera jornada de formalización de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú. Es acusada de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Específicamente, la Fiscalía Metropolitana Oriente establece que Barriga habría causado un desfalco al Estado de casi $31 mil millones. Algunos de los gastos irregulares que están en la mira son collares Swarovski, 30 mil peluches, una casa de jengibre de tamaño real y la contratación de una periodista con título falso.



Sin embargo, esta no ha sido la única polémica que protagonizó la ex modelo. Además de los gastos que son parte de la investigación, hubo una serie de escándalos que marcaron el paso de Barriga por el municipio. Uno de ellos es cuando la ex chica Mekano trató de llevarse a la yegua Julieta desde el Parque Municipal.



Cathy Barriga casi se lleva a una yegua



El 28 junio de 2021 ocurrió el cambio de mando en los distintos municipios del país. En Maipú, Cathy Barriga terminaba su periodo para dar paso al alcalde electo, Tomás Vodanovic. Sin embargo, en las horas previas al traspaso de mando se vivió una polémica encabezada por la mismísima Cathy Barriga. Según informó el medio La Voz de Maipú, el domingo 27 los funcionarios del Parque Municipal fueron testigos de cómo llegaba una camioneta con un carro de arrastre. La particularidad es que estaba adaptado específicamente para equinos.



El conductor del automóvil iba con una misión clara: tenía la instrucción de retirar a una yegua de aquel recinto municipal. Según Barriga, el animal era de su propiedad y no del municipio. Para respaldar la acción, el sujeto llevaba un papel notarial donde un agricultor de la zona aseguraba haber regalado el animal a la ex alcaldesa.



La yegua en cuestión, llamada Julieta, tenía tres años en ese momento y llevaba seis meses en el parque. En abril de ese mismo año, Barriga celebró su cumpleaños en el Parque Municipal y había presumido del equino en varias fotos que subió a sus redes sociales. Pese a la insistencia, la entrega de Julieta no se concretó. El funcionario de planta, llamado José Jara, se negó a hacerlo pues argumentó que tenían que mostrar más documentos que acreditaran el traspaso de la yegua.



A lo anterior se suma que todos los animales del parque estaban en el inventario, a excepción de Julieta. Respecto a la polémica, Barriga aseguró: “Tengo todos los papeles notariales, así como también la alimentación que fue financiada por mí. Si el alcalde quiere expropiarla, es otra cosa”. Por su parte, la entonces presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, explicó que un regalo de esa índole “debe ser registrado por parte de la autoridad que lo recibe, en este caso, en el registro de donativos de la alcaldesa o ex alcaldesa. En esto no debiese haber ningún tipo de confusión”.