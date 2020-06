El día de furia de Jorge Sharp tras el robo de las cajas de alimentos en Rodelillo

"Nos quieren peleándonos, nos quieren discutiendo, nos quieren en escenas como las que vivimos hoy día, y ese no es camino", declaró el edil de Valparaíso.

Indignación causaron las imágenes y videos del vergonzoso asalto y robo de 35 cajas de alimentos en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso.

Uno de las autoridades que se refirió al hecho fue el alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, asegurando que el municipio ha hecho todo lo posible para entregar el beneficio gubernamental en cada una de viviendas de la comuna.

"En general, la entrega pudo cumplir su objetivo (…) el trabajo se pudo hacer gracias a la coordinación con dirigentes. Sin embargo, el problema se nos produjo en un punto particularmente. Se produjo una disputa y diferencia entre vecinos, unas peleas. Y después hubo gente que efectivamente se abalanzó a los buses y comenzó a sacar la cajas. No hay ningún lesionado, pero sí hay personas muy asustadas", explicó.

"Uno de estos buses fue desvalijado. El hecho fue grave. Lamentablemente quedaron por hoy, sólo por hoy, sin sus cajas, un grupo de vecinos y vecinos. En los próximos días vamos a llegar con sus mercaderías. Vamos a buscar una nueva forma de hacer la entrega, de manera segura", aseguró.

Sobre la falta de personal de seguridad que había en el lugar, el jefe comunal explicó que "habíamos solicitado al Gobierno Regional el acompañamiento a estos sectores. Lamentablemente la respuesta no fue proporcional a lo que nosotros esperábamos (…) la idea es que, de ser necesario, todos los días nos pueda acompañar seguridad", dijo. Eso sí, enfatizó en que "estas situaciones son puntuales y ocurren sólo en algunos sectores de Valparaíso".

"Nos quieren discutiendo"

El alcalde aprovechó de mandarle un recado al Gobierno de Sebastián Piñera, especialmente sobre el tipo de ayuda que van a entregar en el futuro más cercano.

"Esperemos que cuando las cajas se terminen de distribuir, el gobierno defina una política pública distinta. Que no sea la entrega de cajas, porque no vamos a poder entregas en el corto plazo 70 mil cajas, otra vez. Es imposible. Lo mejor es que cada vecino tenga en su CuentaRut un depósito cada dos semanas de 40 mil pesos. De tal manera que apretando un botón, en un computador, puedas aparecer ese depósito en la cuenta de todas y todos los vecinos", comentó.

"Nosotros no queremos conflictos con el Gobierno. Nos quieren peleándonos, nos quieren discutiendo, nos quieren en escenas como las que vivimos hoy día, y ese no es camino. El camino no es pelearse por una caja de comida. Por eso, todas las familias que lo requieran van a tener sus cajas. Nos quieren peleándonos por un caja de alimentos, una caja de alimentos que además viene con una carta del Presidente. ¿Y quién está haciendo esa pega? Las municipalidades. No la está haciendo el Gobierno, estamos nosotros. Las y los funcionarios municipales que hoy quedaron muy preocupados por lo que sucedió", aseguró el edil..

Finalmente, el jefe comunal agradeció "a las autoridades del Gobierno que se han puesto a disposición de este proceso (…) Lamentablemente hay en el Gobierno algunas cabezas de pistola que impiden que las coordinaciones se puedan realizar de buena forma, pero hay gente muy honesta trabajando".