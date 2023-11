La cantante argentina Lali Espósito, quien fue anunciada como uno de los números internacionales, no se presentó en el cierre de la Teletón 2023 en la Quinta Vergara. Sus fans quedaron indignados e intentaron buscar los motivos por los que la trasandina no salió a dar su show.



Aunque sus bailarines subieron al escenario, ella nunca apareció. Inicialmente, se teorizó sobre posibles problemas con la voz de la artista, pero luego esto fue descartado por la propia cantante. Después del evento, un grupo de fanáticos la abordaron y Lali explicó que fue lo que sucedió.



La explicación de Lali



Comenzó relatando que: “Yo seis de la mañana salí de Buenos Aires con la ilusión de venir a cantar”. Continuó diciendo: “Gracias por bancar (...) estábamos todos listos detrás del escenario. Hubo problemas técnicos y nos dijeron que esperáramos, que salíamos después de lo último y no salimos después de lo último”.



“Estábamos con muchas ganas la verdad. Me voy a llorar un ratito, gracias por su cariño”, lamentó la cantautora.

Chicos, vimos a Lali y nos dijo esto. Les dejamos el vídeo con la explicación de ella misma.

Cerramos aquí el tema y solo apoyo a Lali y a todo su equipo. pic.twitter.com/AV2GVIXMRw — FCO Lali Chile 🇨🇱 (@LaliChile_Fc) November 12, 2023

Más tarde, Lali se explayó respecto a lo ocurrido en sus redes sociales.



“En nuestro caso, lo que sucedió fue que se comenzó a atrasar la transmisión (...) Cuando llegamos al escenario, mi equipo se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido, sino que los minutos eran casi nulos y que se habían desconectado enchufes, sacado tensiones”, comentó.



Tal vez te interese leer: "De algo sirvió": Yamila Reyna revela el destino de su anillo de compromiso con Diego Sánchez

Además, se sinceró diciendo: “Me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día. No faltará la oportunidad de volver a la Teletón y de estar en Chile. Nos vamos tristes, no voy a mentir”. Sin embargo, finalizó su descargo diciendo que “lo importante es que se ha superado el objetivo este año en la Teletón, y al final es lo único que importa y es lo que más me alegra”.