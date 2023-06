Un vecino de Callejón El Peumo, comuna de Linares, conversó con Contigo en la mañana sobre lo sucedido con su padre de 88 años, quien fue arrastrado por el río Ancoa debido a la crecida ante las intensas lluvias en el sector precordillerano.

"Lo más trágico fue acá. Hay que reestructurar esta situación para quienes quieran reconstruir sus casas. Es necesario el apoyo de los entes municipales para que tengamos más apoyo y no vuelva a ocurrir esto", indicó al matinal.

El hombre identificado como Julio César Ibáñez quedó atrapado junto a su padre durante la jornada del sábado. Por horas esperaron por ayuda, sin embargo, el helicoptero que supuestamente iba a acudir a rescatarlos nunca llegó.

A diferencia de su padre, Ibáñez consiguió no ser arrastrado por las aguas. Incluso, el hombre logró grabar un video de su padre flotando arriba de un colchón. "Estoy muy afectado, la verdad, estoy sacando fuerzas de donde no hay. Fueron horas terribles y creo que fue un milagro lo que ocurrió conmigo. Quiero encontrar el cuerpo de mi viejito y poder darle una cristiana sepultura", expresó.

En este sentido, señaló que "no me puedo imaginar que no vaya a aparecer el cuerpo. Somos dos hijos, somos sus regalones, siempre hemos estado al lado de él y él siempre estuvo al lado de nosotros. Un gran amigo".