El desesperado relato de trabajador de CHV que lucha por una cama UCI para su papá

Ayer durante la transmisión del matinal ‘Contigo en la Mañana’, se realizó un despacho en vivo al Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, para hablar sobre la crisis de falta de camas en los hospitales.

En el lugar se encontraba un compañero de la cadena de televisión CHV, Nayir, quien comentaba que desde las 14 horas del lunes se encontraba en el sitio, a la espera de una cama UCI para su padre, que en estos momentos está en una de las carpas de campaña.

“La atención es deficiente. Los médicos son en verdad todos unos zares del dolor, porque ellos infringen un ‘dedo hacia arriba’, ‘un dedo hacia abajo’. Supuestamente los de 60 se pueden salvar y no le están poniendo atención a los de 70, ya que mi papá tiene 73 años y no le han hecho absolutamente nada”, comentó.

“Ayer tuve que llevar una cámara del canal para que viniera a ver y en esa instancia salió la gente de comunicaciones a apurar la gestiones”.

Solo minutos antes, se conversó con otra familia que se encontraba en las mismas circunstancias, donde Maribel, comentaba que también está a la espera de una cama para su padre. Ella con desesperación hizo un llamado: “Es una gran mentira esto, la gente se está muriendo. No hay insumos, no hay mascarillas”.

“Tú sabes lo fuerte que es que se mueran tres personas en menos de 2 horas y nadie hace nada, porque supuestamente no están los insumos, porque supuestamente no están las voluntades, porque la infraestructura no corresponde”, señaló.

“¿Qué podemos esperar? (…) a mi padre ni siquiera le han dado una taza de té. Para darle algo a mi padre tengo que hablar con cinco médicos”, añadió.

“Esto es lamentable, porque todos tenemos derecho a vivir independiente de que si tu estas pagando o no. A mí me han ofrecido cantidad de servicios en una clínica y no me han dejado tampoco derivarlo a otro lado, porque supuestamente él se tiene quedarse acá”, finalizó.

El momento puedes revisarlo acá: