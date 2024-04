¡Muy molesto! El descargo de venezolano en Chile tras asesinato de Carabinero 

Tras el asesinato al teniente de Carabineos Emmanuel Sánchez, un influencer venezolano que vive en Chile se descargó con todo en contra de sus compatriotas y señaló que está “harto de la gente de terror de mi hermoso país que se vino a Chile”. Recordemos que los responsables de la muerte del uniformado fueron un grupo de delincuentes de nacionalidad venezolana.

Cabe mencionar que, el Carabinero fue baleado luego de intentar frenar el actuar delictual de un grupo de antisociales que se dedicaba a “jalar teléfonos celulares” o así lo confirmó el acusado Yolvi Miguel González ante la Fiscalía. “Salimos a jalar teléfonos nosotros en un auto y nos acompañaba un sujeto en motocicleta, el cual se dedicaba a jalar teléfonos y nosotros lo cubríamos” contó el sujeto.

¿Qué dijo el influencer venezolano sobre lo ocurrido?

“De verdad, yo vine de Venezuela huyendo de ellos. Yo con esa gente no convivía, no me los cruzaba, no los conocía, jamás los había visto” partió diciendo Ágata Görë joven artista radicado en Chile que cuenta con miles de seguidores.

“A esa calaña, a esa asquerosidad de personas. Hagan lo que quieran con ellos. Uno acá se levanta todos los días a luchar para que lo traten bien, a pasar desapercibido, y esa gente viene a matar autoridades, a matar a quien les dé la gana”, complementó el sujeto.

Quien posteriormente insistió en que se haga justicia con los delincuentes que vienen de Venezuela. “Hagan lo que quieran con ellos, con sus restos y sus cuerpos, pero deslíguenme de esa gente. No tengo nada que ver con ellos”, cerró.