El descargo de Arturo Vidal tras triunfo de Colo Colo sobre Católica: "Decían que jugábamos mal"

Con un solitario gol de Arturo Vidal, Colo Colo derrotó a Universidad Católica, y fue el propio mediocampista quien destacó el trabajo realizado por el Cacique frente a los cruzados el día de hoy, y de paso, le envió un contundente mensaje a quienes criticaron el rendimiento de los albos durante las últimas semanas.

Tras el partido, el 23 colocolino conversó con TNT Sports, donde valoró de gran manera la victoria sobre la UC: "Lo importante hoy era que el equipo volviera al triunfo. Creo que en otros partidos merecimos un poco más, pero bueno, así es fútbol, lo importante es que hoy se hizo un gran partido. Ahora a descansar muy bien que el martes tenemos una final".

Te puede interesar: Aníbal Mosa desmiente a Stöhwing y pone en duda la remodelación del Monumental: "No hay presupuesto"

En esa línea, el King aprovechó de criticar a los medios, pues, a su juicio, se cuestionó sin fundamentos su nivel y el de sus compañeros en estas semanas: "Decían que Colo Colo jugaba mal, y lo escuché el otro día contra Cobreloa. Eso me da rabia, porque no merecíamos perder, Cobreloa hizo su trabajo, se llevó los tres puntos, pero no merecíamos".

"Lo importante es que hoy mejoramos, estuvimos concentrados los noventa minutos, el otro día cometimos errores, hoy no y ojalá que el martes tampoco y de aquí en adelante podamos seguir mejorando porque este equipo tiene mucho que dar", agregó el mediocampista, quien se mostró confiado para el duelo de la próxima semana contra Alianza Lima por Copa Libertadores.

"Yo no vine a ganar partidos, vine a ganar títulos, y eso es lo que quiero hacer acá. Tenemos un gran equipo, el martes es una prueba muy importante para nosotros, como club y como equipo chileno, me gustaría que Chile tuviera más equipos en Sudamérica, pero hay que demostrarlo y ojalá hacer un gran partido el martes", remató Vidal.

Quizá te interese: "Me llama la atención lo poco hombre...": La pelea por mail entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia