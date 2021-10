El curioso consejo de Sebastián Rozental a Gary Medel

El curioso mensaje vino de parte del ex delantero de la UC que estuvo presente en el lanzamiento de la nueva camiseta de la roja de todos.

"El Seba tiene un gran mérito para mi persona", reconoció en un cara a cara con el ex mundialista Sub 17 por TNT Sports.

"Cuando estaba en Turquía con más kilos, el me preguntaba cómo me sentía. Yo le decía que me sentía bien y no lo reconocía (que estaba con kilos de más). Y llegamos a un acuerdo para bajar kilos y ver como me sentía. Y gracias a él, bajé diez kilos", aseguró Medel.

"Hicimos una apuesta con Sebastián y me sentí súper bien, más rápido y más ágil", valoró.

Durante el programa hubo un moento que sacó risas en el panel y en las distintas redes sociales: "Lo malo es que me pasó los diez kilos a mí", lanzó en tono de broma el ex futbolista de Glasgow Rangers.

