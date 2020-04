El crudo relato de víctima de violencia intrafamiliar que vive la cuarentena con su agresor

La situación por la que estamos pasando a nivel mundial, nos ha obligado a mantenernos confinados dentro de nuestros hogares, sin poder salir a caminar, reunirnos con familiares o amigos o actividades tan simples como ir al gimnasio. La solo idea de estar encerrados nos aterra, pero imagina tener que convivir todo el día con una pareja que llega a maltratarte.

La historia cuenta como Deborah, una española fue es maltratada por su pareja mientras viven o mejor dicho sobreviven a la cuarentena.

Deborah comento a Huffington Post que “la primera semana de encierro con él fue terrible. Llevábamos sin hablarnos desde el 25 de enero y, al vernos encerrados juntos, ha ido a peor”.

La mujer comentó que el hombre compra comida solo para el y además suele esconderla, por lo que en muchas ocasiones ha tenido que recurrir al banco de alimentos, donde le ofrecen comida, ropas y zapatos.

“Más de una vez he tenido la fuerza y las ganas de irme, he visto el momento… Y el problema era la economía. He tenido que volver a hablarle y ser su sumisa y su esclava hasta que podamos salir de aquí, así podemos tener una convivencia medianamente tranquila”, comenta cuando confiesa que depende económicamente de él.

“Porque lo que nos hace estar con ellos, además de la economía y el miedo es la dependencia y lo peor de los narcisistas es que nosotras nos los creemos”.

Enfatizó que solo espera el momento de poder salir tranquila a la calle y que todo vuelva a la normalidad para pedir asesorías con abogados para conseguir un empleo y mantener a su hija.

Una historia similar la vive Lucia, quien además de protegerse del contagio del Covid-19, tiene que lidiar con su agresor que solo le permite ver a su hijo de 7 años de edad, apenas unos segundos al día.

La mujer confiesa que permanece mucho tiempo encerrada y que “Utiliza a mi hijo como herramienta para hacerme daño”, dice.

“Mi hijo entra a darme un beso a la habitación y, cuando me ve, me recuerda los días que quedan para estar conmigo. Si soy yo la que va donde están ellos, el padre cierra la puerta o se lo lleva a otra habitación que pueda cerrar”, detalla.

Comenta igualmente que su hijo ya sabe que no puede verla, aunque no sabe lo que está pasando en realidad.

“En esta situación, no me queda otra que seguir sus normas”, concluyó.