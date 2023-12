Temprano llegó el ex presidente Sebastián Piñera a sufragar en este nuevo Plebiscito que determinará si se aprueba o no la propuesta de nueva Constitución. Pasada las 9 de la mañana, el ex mandatario ya se encontraba en el Liceo Soromayor, en la comuna de Las Condes y, luego de votar, dio espacio para un punto de prensa.



Sutilmente y sin expresarlo de forma directa, Piñera dejó en claro cuál fue su preferencia en las urnas. “Espero que las chilenas y chilenos concurran a votar y así tengamos la posibilidad de tener por fin, después de cuatro años de tanta inestabilidad, de tanta incertidumbre, de tanta confrontación, una Constitución aprobada en plena democracia”, planteó.



“Que nos de la estabilidad, la unidad, la proyección que Chile necesita. Chile necesita estabilidad, unidad, en primer lugar, para empezar a ganarle la batalla a la delincuencia, y poder darle a las familias chilenas más seguridad”, agregó el ex presidente. Por otro lado, también puntualizó que “hay una segunda gran misión, que es sacar a Chile del pantano en el que estamos, y ponerlo nuevamente en marcha. Que volvamos a crecer, a crear empleos, a innovar, a emprender, a invertir. Yo creo que darle seguridad a los chilenos, y darle oportunidad a los chilenos, son las dos grandes causas y desafíos que tenemos hoy día”.



Sebastián Piñera dispara sin filtro



La intervención de Piñera no se quedó ahí, sino que fue más allá e hizo una reflexión sobre la actual situación nacional. “Hoy día Chile está peor que hace dos años. Es un país más dividido, más inseguro, con más violencia, está estancado económicamente, no es capaz de crecer ni de crear empleos. Tenemos un grave problema de calidad de la educación. Más de dos millones en listas de espera en salud. Ese no es el Chile que queremos”, sentenció.



Finalmente, hizo una dura crítica contra la administración del Presidente Gabriel Boric. “Este gobierno, y lo digo con objetividad, llegó con malas ideas al gobierno, ha hecho una mala gestión, y lamentablemente los chilenos, las chilenas estamos cosechando malos resultados. Eso lo tenemos que cambiar a partir del lunes”, cerró.