El conmovedor relato de médico contagiado con covid-19 que fue curado con innovador tratamiento de plasma

Cuenta Andrés Meza trabajador del Hospital Claudio Vicuña en San Antonio que no sabe exactamente cuando se contagió, pero tiene una gran sospecha, cuando el 17 de abril le tocó atender a una compañera del hospital que presentaba síntomas del Covid-19: "le tomé la muestra para el examen PCR y al momento de emitirle la licencia médica ella tosió muy cerca de mi. Estamos usando mascarillas pero nos hemos dado cuenta de que los elementos de protección no son suficientes", destaca.

Refirió que a los 6 días de lo ocurrido, se sintió enfermo. Se sentía apaleado, como si diez camiones hubiesen pasado sobre mi cuerpo "Me hicieron el examen y resulté positivo. En casa me trataba con paracetamol y metamizol, que es lo mismo que la dipirona. Me sentía igual de mal con o sin medicamentos".

Empeoró a los dos días de haber sido diagnosticado. No tenía deificiencia respiratoria pero su debilidad empeoraba cada vez más. "Mi familia se preocupó y llamaron a una ambulancia. Entre por Ley de Urgencias en la Clínica Alemana. De una vez a Cuidados Intermedios porque me hicieron un escaner en los pulmones. Dieron con una neumonia bilateral multifocal, osea mis dos pulmones estaban comprometidos", explica.

"Llevaba día y medio internado cuando el médico me dijo: La cosa anda mal, te vamos a trasladar a UCI y posiblemente te intubemos hoy. Se me cayó el mundo".

En UCI Meza estuvo conectado a ventilación mecánica pero con una mascarilla llama Bipap, una mascarilla no invasiva.

Ese mismo día Meza recuerda haber recibido una llamada de Raimundo Gazitúa, jefe de hematología de la Fundación Arturo López Pérez (Falp), quién le ofreció participar en un estudio clínico que utiliza plasma hiperinmunizado en pacientes graves con Covid-19. Yo sólo le dije "dale".

Trajeron la dosis desde la Fundación y esa misma noche me la inyectaron. Dormia poco. Cuando desperté el 27 de abril me sentía un poco mejor. Recuerda el médico que sintió que podía vivir: "me sentí más fuerte, con menor compromiso del estado general. Aliviado. Como si en vez de diez camiones, era uno sólo". Cuenta que estuvo hospitalizado 14 días.

El doctor Raimun Gazitúa explica que el tratamiento que recibió Meza es un plasma hiperinmunizado, donado por un paciente convaleciente de Covid-19. Es decir, de una persona que se recuperó hace poco del virus.