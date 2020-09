El complicado momento que atraviesa integrante de "Aquí Somos Todos"

View this post on Instagram

Ya recién con el celu. De exámenes de rutina termine hospitalizado🙄 hace unos meses se le estaba haciendo seguimiento a mi sangre y antes de ayer reflejo su grado más bajo (de 13 a 5). siendo derivado de urgencia a la posta central, ya me hicieron transfusión de sangre durante la anoche y hoy en la mañana una endoscopia, el lunes a la espera de otros exámenes para ver de donde salió esta anemia severa. No lo iba a publicar pero se van a necesitar dadores de sangre, no sabía que me faltaba tanta 😅.Gracias amigos que publicaron y se están organizando para venir. Aquí con mi parnert apañando en todas, te amo mamita ❤️. Moraleja... La importancia de hacerse chequeos médicos cada cierto tiempo 🥺