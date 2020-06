El calvario de la diputada Sabat junto al Covid-19

La parlamentaria instó al Gobierno a tomar medidas para las madres trabajadoras y vulnerables que quieren proteger a sus hijos en medio de la pandemia.

La diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, entregó una actualización de su estado de salud al diario La Cuarta, donde lanzó sus dardos al Gobierno de Sebastián Piñera para que tome todas las medidas para las madres que quieren proteger a sus hijos en relación al Post Natal de Emergencia.

La parlamentaria detalló cómo ha sido su evolución desde que dio positivo el 15 de mayo, detallando que: "Yo me hice un PCR a los 5 días, como recomiendan, y dio positivo. Solo tenía un leve dolor de garganta y luego pasé a tener un dolor con dificultad para respirar con dolor torácico, eso fue lo que me alertó, fui a un centro de salud y ahí me diagnosticaron la neumonía Covid".

"Voy avanzando y mejorando lógicamente, pero hoy tengo todavía una pequeña neumonía. Estoy a la espera del PCR para saber si es negativo y ya pueda terminar mi cuarentena, pero sigo con licencia de hecho, me queda aún una semana porque todavía tengo los pulmones debilitados", agregó.

Cumplir con la cuarentena ha sido una complicada labor para Marcela Sabat. Especialmente por la distancia social que ha tenido que mantener con sus seres queridos.

"Lo más difícil y complejo de la cuarenta es el aislamiento de mi hijo, y por eso es que agradezco tener hoy día todas las condiciones favorables de no pasar hambre, frío, pero lo emocional y riesgoso de contagiar a mi hijo es lo que hoy les preocupa a miles de madres", explicó.

"Por eso es que a pesar de estar con licencia por neumonía Covid, es que me la estoy jugando y lo seguiré haciendo para que el Gobierno apoye esta iniciativa del Post Natal de Emergencia, porque hay miles de madres que no tienen la red de apoyo que yo tengo, no tiene a un marido que ha sido y es un buen padre que me ha ayudado mucho en sobrellevar esta cuarentena", añadió.

Sin embargo, mostró su preocupación por aquellas madres que no tienen las condiciones necesarias para cuidar a sus hijos.

"Hoy lo que más me preocupa es que otras madres que no tienen mi red de apoyo puedan tener este post natal de emergencia, pre natal de emergencia, tener un fuero maternal extendido por la pandemia para que no tengan riesgo ni miedo a contagiar a sus guaguas o lactantes. Porque además emocionalmente ha sido muy fuerte y yo no quiero que otras madres pasen por esto", reveló.

La diputada también llamó al Gobierno a tomar medidas para las madres trabajadoras y vulnerables que quieren proteger a sus hijos en medio de esta pandemia.

"El llamado es al Gobierno a tomar medidas para las madres trabajadoras de Chile, para las más vulnerables y para quienes quieren proteger a sus hijos, tomando en cuenta que los niños tienen que también ser protegidos. El Post Natal de Emergencia es urgente, es necesario, y no es un capricho. Son miles de mujeres que tienen que tomar el riesgo de salir a trabajar y no solamente el riesgo de contagiarse ellas y contagiar a sus hijos, sino que también no tener con quien dejar a sus hijos al momento de tener que aislarse o no tener donde dejar a esos niños para que los cuiden cuando tengan que ir a trabajar", concluyó la diputada de RN.