El ambicioso cargo político que buscará obtener Pablo Maltés tras perder en la Gobernación RM

El excandidato por la Gobernación de la Región Metropolitana, Pablo Maltés, agradeció el 10% de los votos que obtuvo en las Elecciones 2021 y también manifestó su apoyo ante el fracaso del oficialismo.

Acompañado por la diputada Pamela Jiles en el Congreso Nacional, el "Abuelo" señaló que “quiero agradecer la adhesión popular el día de ayer (…) el resultado de ayer expresa la voluntad popular que no apoya a la casta política“.

Ante la pregunta sobre un posible camino político, como por ejemplo una postulación al Congreso Nacional, el excandidato afirmó que “como es evidente, una votación de esa cifra en las senatorial de la RM o en cualquier diputación es totalmente factible (…) yo estoy disponible a lo que la ciudadanía crea posible, ya me lo han planteado. No descarto nada, siempre he estado a disposición de la lucha social”.

Bajo esa misma línea, consignó que su campaña política pudo haber sido más fuerte. “Yo creo que todo es mejorable, pudimos haber hecho más cosas“, manifestó.

Con respecto a la segunda vuelta a la gobernación Metropolitana ente Karina Oliva (FA) y Claudio Orrego (DC), Maltés respondió que: “me parece que es fantástico que la derecha haya sido derrotada. Esto expresa la voluntad popular en rechazo del Gobierno de Piñera”.

Además, agradeció la cantidad de votos que obtuvo y señaló que “los atributos de Pamela Jiles, son de Pamela Jiles. Agradezco a la ciudadanía, y quienes consideran que Pamela me apoyó”.

Por último, el excandidato planteó que ante la amplia elección de candidatas en diferentes puestos políticos, “hay una preminencia de mujeres potentes, lo que es muy significativo”.