EE.UU criticó a Michelle Bachelet por su próxima visita a China

Esta es la primera visita de un Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al país desde 2005.

Michelle Bachelet irá a China.

El Gobierno de los Estados Unidos criticó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por su próxima visita a la República Popular de China, donde se le cuestiona no publicar informes sobre la región de Xinjiang, donde el gobierno de Pekín está acusado de perseguir a la minoría étnica uigur.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un punto de prensa que “estamos profundamente preocupados por la próxima visita” de la Alta Comisionada de la ONU. La ex Presidenta de Chile viajará este lunes a China y se espera que su visita se extienda hasta el 28 de mayo. Esta es la primera visita de un Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al país desde 2005.

La ex Mandataria lleva pidiendo el acceso a todas las regiones de China desde su llegada al cargo de la ONU en 2018. “Las denuncias profundamente preocupantes de detenciones arbitrarias a gran escala de uigures y otras comunidades musulmanas en campos de reeducación en la región de Xinjiang”, había señalado la Alta Comisionada en su primer discurso al asumir el cargo.

Sin embargo, desde Estados Unidos critican que a la fecha no se haya publicado un informe sobre la situación en el país asiático. “A pesar de las frecuentes garantías de su oficina de que el informe se publicaría en breve, no está disponible para nosotros y le pedimos a la Alta Comisionada que publique el informe sin demora y que no espere a la visita”, sostuvo Price. Por otro lado, desde la vocería de la ex Jefa de Estado se explicó que no se publicará el informe antes del viaje, ya que se espera que contenta elementos recogidos durante la visita.