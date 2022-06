Eduardo Morante reveló por qué fracasó en la Universidad de Chile

“Me gustaba mucho la noche, el alcohol, las mujeres”, reconoció el fichaje más caro de los azules en el 2012.

Eduardo Morante.

Uno de los jugadores que más recuerda la hinchada de la Universidad de Chile es el defensa ecuatoriano Eduardo Morante, quien llegó a nuestro país por expresa petición de Jorge Sampaoli para suplir la partida de Marcos Contreras en la zaga laica.

El defensor que tenía 24 años arribó desde Emelec por una millonaria cifra de 1,5 millones de dólares, la segunda compra más cara de la historia del club por detrás de Jean Beausejour (2,27 millones de dólares).

El paso del jugador terminó siendo un verdadero fracaso, pues jugó solo dos partidos. Ante eso y tras casi diez años de su estadía en nuestro país, decidió hablar con el programa Leyendas TV, donde contó cuáles fueron las razones de su fallida carrera.

“No me cuidaba mucho, lo juro. Me gustaba mucho la noche, el alcohol, las mujeres. Eso me apartó mucho del fútbol. Senté cabeza cuando fui a Mushuc Runa. Ahí las piernas no me respondían”, relató. En esa misma línea, el ecuatoriano dijo que “era extremadamente flaco y con lo que ganaba compraba suplementos. Los consumía en exceso. Tomaba mucha creatina y eso retiene líquido”.

Finalmente, Eduardo Morante concluyó que todo le pasó la cuenta a su físico: “Durante 2012 comencé a tener problemas y me empecé a romper las piernas. No me alimentaba bien y me jodía la vida. Cuando intenté sentar cabeza, el cuerpo no me respondía”.