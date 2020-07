El animador de Mentiras Verdaderas inició el programa de conversación con una potente reflexión sobre la violencia de género en nuestro país.

El animador de "Mentiras Verdaderas", Eduardo Fuentes, realizó una potente columna/editorial, teniendo como eje central la prisión preventiva declarada este viernes para Martín Pradenas, único imputado en el caso de Antonia, y a quien en primera instancia le declararon arresto domiciliario.

“Todo eso es lo que nos compete a nosotros hombres, varones. Como nosotros tenemos que hacer un cambio. Yo creo que situaciones como las que hemos conocido en el caso de Antonia, Fernanda, en el caso de muchas otras mujeres, en el caso de niñas del Sename y en el caso, probablemente menos relevante para algunos pero más sutil pero que son los pequeños casos de machismo que vivimos día a día”, reflexionó.

Ante ello, el periodista complemento que son los hombres quienes no visualizan los ‘micromachismos’, y que muchas veces pasan por alto. “Cuando las mujeres lucharon por el voto, para los hombres era lógico que se quedaran en la casa. Hoy nos parece ilógico que las mujeres no voten. Pero es natural, si son ciudadanas”, complementó.

Además, tuvo palabras para las responsabilidades en el hogar, sosteniendo que aún se utiliza el “yo ayudo en la casa”, si no que son parte de, y se debe hacer. “La crianza de nuestros hijos, yo no tenía claro el concepto hasta que lo viví en carne propia. Hasta que mi hija la tuve entre mis brazos, y logré entender la dimensión de ser padre”, agregó.

“Tenemos que hacer nosotros los hombres un cambio con respecto a nuestra actitud ante la vida. No nos puede parecer normal, natural, que nosotros ganemos 10, y la mujer que está al lado haciendo el mismo trabajo gane 6 porque es mujer. Hay pequeñas sutilezas y nos podríamos replantear qué significa ser hombre en el mundo actual”, sostuvo.

“Flaco: no es no. Si estás ahí en un carrete y nos ponemos medios tontos con un copete, entendamos viejo no es no. Jamás la culpa la va a tener la víctima, no ninguna de esas cosas que pongamos poder en una lista sirve. No es no, la responsabilidad es de nosotros”, dijo el animador.

En esa misma línea, el conductor del espacio llamó a realizar un cambio en el pensamiento varonil.

“Tenemos que entender que la sociedad ha cambiado, que el mundo evoluciona, que las cosas que ayer parecían razonables hoy no lo son. El piropo en la calle desubicado, lascivo, ¿de verdad hay algunos que piensan que a la mujer le gusta que le digan una ordinariez?”, expresó.

“Todos tenemos que hacer el cambio. Nos hemos reído de lo que no teníamos que reír. Nos hemos burlado de lo que no teníamos que burlarnos, y tenemos que entenderlo para cambiar. Esa es la única manera, porque si seguimos siendo ciegos ante eso nada va a cambiar”, agregó.

Caso Antonia

El animador también tuvo palabras directamente para el caso de Antonia Barra, quien se habría suicidado en Temuco tras ser abusada y violada por Martín Pradenas.

“Es una herida para del país. Y digo lo de Antonia solo por poner un ejemplo, porque así como Antonia hay muchas. ¿Cuántas Antonias no se conocieron jamás?, por que no tuvieron la decisión de los padres quizás, de perseguir lo que ocurría. ¿Cuántas Antonias no quedan en el silencio? Digo Antonia, pero podría ser Alejandra, Lorena, Sandra. Podría ser Alma que es el nombre de mi hija. Eso para mí me resulta tremendamente violento”, aseveró emocionado.

Luego, Fuentes evaluó las diferencias que enfrentan a diario mujeres versus los hombres.

“Yo cuando veo a mi hija que crece con ganas, con ánimo, con fuerza, cuando se empieza a enfrentar a las barreras simplemente por el hecho de ser mujer. Cuando quiera entrar a un lugar y le digan que es solo para hombres. Cuando quiera trabajar y le digan que la carrera es más para hombres que mujeres”, relató.

“Me da lata plantearlo de esa manera, porque tuve que tener una hija para entenderlo. Y quizás sí, bueno es lo que me toca vivir a mí, pero no tiene por qué ser así. Tenemos que adelantarnos a estos vuelcos. He escuchado tantas historias de mujeres que han sido abusadas en lo laboral, en lo social, en lo emocional, en lo familiar, y algunas muy cercanas que uno dice ¿cómo mierda tienen que convivir con esto y con nuestro silencio cómplice. Y ahí uno se revela”, aseveró.

Posteriormente, Eduardo Fuentes manifestó que él jamás pretende tener este tipo de conductas.

“Lo lógico es mirar para cambiar, y este llamado yo creo que es especialmente para nosotros los hombres. Entendamos nuestra posición. Entendamos que no es estar allá y la mujer por acá, somos iguales. Necesitamos mirar, entender, cuidar y proteger”, dijo.

“Si vemos que una chica está en riesgo, porque se pasó de copas, si podemos colaborar, colaboremos. No nos hagamos los hueones, hasta cuando. ¿O te gustaría que eso le pasara a tu hermana?, ¿a tu mamá, a tu pareja a tu polola a tu hija?, ¿crees que está bien?, ¿que es lógico que es justo porque son mujeres?”, manifestó molesto.

Abusos en el Sename

“Siempre recuerdo que 1.313 niños fueron muertos en el Sename, una institución del Estado. Una violación flagrante de Derechos Humanos. Fuimos a una marcha linda en la Alameda. Lo digo desde el sentimiento, porque no puede ser algo lindo que recuerde tantas muertes”, agregó, recordando que había asistido con su hija al recinto.

Femicidios

“¿Se les olvidó ya Nabila Riffo? A ella le sacaron los ojos. La golpearon y le sacaron los ojos por celos. Y yo he escuchado a hombres y mujeres diciendo: ‘A pero es que a Nabila le gustaba el hueveo’, para la huea. Cómo va a ser ese el argumento, no puede ser”, continuó.

Además, Eduardo hizo énfasis nuevamente en el rol del hombre sobre los cambios que deben realizarse en la sociedad patriarcal. “Yo no siempre la tuve clara, y quizás ahora tampoco. Pero quiero que este espacio que ocupamos acá en Mentiras Verdaderas, y que definitivamente ya no es un espacio mío ni de La Red, es de ustedes”, dijo.

“Cuando se habla de Justicia para Antonia, yo digo Justicia para todas las Antonias. Para las que hubo y para las que vendrán y ojalá no vengan muchas más. Usted amigo mío, al igual que yo tenemos la palabra también es esto. Esto no es un tema solamente de las mujeres, o de las feministas, o de LasTesis. Con mucho respeto se los digo. No nos quedemos en la vereda viendo como ellas dan la batalla, hagamos nosotros también un cambio prudente”, cerró.

