Eduardo Fuentes emocionó a la audiencia con potente editorial sobre el 11/S

“Es un día en que recordamos el dolor, una historia que contamos no para dividir, sino que la contamos para aprender, recordar", explicó.

El animador de "Mentiras Verdaderas", Eduardo Fuentes, realizó una emotiva editorial para conmemorar un nuevo 11 de septiembre.

En la instancia, el animador llamó a la reflexión al comienzo de sus palabras en un día que calificó como “traumático” para el mundo, pero particularmente para nuestro país.

“Es un día en que recordamos el dolor, una historia que contamos no para dividir, sino que la contamos para aprender, recordar, volver a pasar por el corazón los hechos y aprender que esos escenarios no los queremos volver a pisar”, manifestó Fuentes.

“Este es un día en que para millones se separan las aguas: en una orilla están aquellos que pedían una salida y en la otra, otros que también pedían salida. Pero esas salidas fueron crueles“, agregó.

Luego se refirió al rol de Mentiras Verdaderas como propulsor del diálogo que debe haber como sociedad.

“Nosotros tenemos el afán de conversar lo que muchos quieren silenciar. ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que es porque nos lo debemos como país. ¿Cómo cambiamos los piedrazos por abrazos, los insultos por cariños, los desprecios por afectos?“, se preguntó.

A continuación afirmó que él ha recibido amenazas por su papel animando el programa de La Red.

“Esta semana, por los temas que hemos conversado, nos han amenazado. A mí me han amenazado: que esto no se va a quedar así, que ya verás… a esas personas les recomiendo, con mucha humildad, abrir los ojos y mirar alrededor. Estas conversaciones no tratan de convencer a nadie”, agregó.

Por último, Fuentes hizo un llamado a la unión y afirmó que en Mentiras Verdaderas “no tomamos posiciones. Mostramos historias humanas. No somos los mejores cuando tenemos al que te representa ni somos los peores cuando tenemos al que está en la vereda opuesta a tu pensamiento”, finalizó.