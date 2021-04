Eduardo Fuentes le envió una advertencia a Sebastián Piñera por el Tercer Retiro en MV

El animador de La Red nuevamente desafió a Sebastián Piñera con una clara editorial, donde le hizo ver por qué no tiene que enviar el Tercer Retiro al TC.

Sin filtro. Una vez más el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red se convirtió en tendencia en redes sociales, luego que su animador Eduardo Fuentes, emplazó a Sebastián Piñera en la clásica editorial de su espacio televisivo.

Ahí, el animador de La Red fue directo al grano. Y le hizo ver las razones de por qué el mandatario no debe enviar el Tercer Retiro al Tribunal Constitucional.

"Quisiera pensar que esto que vamos a decir ahora lo escucha el presidente de la República, Sebastián Piñera. Me encantaría fantasear que este llamado lo pueda escuchar él", partió diciendo el conductor.

Y agregó que "la gente quiere su plata, necesita su plata para poder comer Presidente", reflexionando sobre diversos casos que han recibido por estos días en el programa.

Eduardo manifestó que "Presidente, si pudiéramos pedir escuchar el corazón, su corazón, el sentido común que le transmiten algunos de sus ministros... no es malo tener una diferencia con el comité político. No es malo que dos de sus ministros hayan dicho que mejor no vayamos al Tribunal Constitucional".

"Señor Presidente, cómo no vamos a poder dar un paso de grandeza, de nobleza y decir '¿saben qué? perfecto, no importa, agacho el moño'. No se le va a caer una hoja de esa corona que ya no sé dónde estará ubicada en su cuerpo. Presidente, un pequeño gesto que logre generar una distensión en el ambiente", añadió.

Sr Presidente



Evite una cagada y no vaya al Tribunal Constitucional



Eduardo Fuentes #TercerRetiroMV pic.twitter.com/5pWjcvE019 — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) April 23, 2021

La figura de La Red habló durante más de 15 minutos, mientras en plataformas como Twitter aplaudían la valentía del programa y el canal por las palabras.

Finalmente, el animador terminó su intervención expresando que "no convirtamos al Tribunal Constitucional en el verdadero Presidente de Chile. Hágalo. Evítenos a todos más violencia, más rabia, a usted... lo único que le pedimos desde este humilde rinconcito. Humildemente le pedimos que ojalá deponga esta solicitud. Se lo pedimos con todo cariño, con todo respeto".